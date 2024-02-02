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Более двух тысяч тюменцев освоили новую профессию в 2023 году

Общество, 17:12 02 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

2 тыс. 363 тюменца освоили новую профессию в 2023 году. Одной из самых многочисленных групп по итогам прошлого года стали граждане в возрасте 50 лет и старше — 450 человек, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Подать заявку на обучение можно на портале "Работа России". Чаще всего новые профессии для себя открывают следующие категории жителей Тюменской области: женщины в декретном отпуске; люди старшего поколения; ветераны боевых действий.

Подробную информацию можно получить в Кадровом центре "Работа России" по телефону - 8 (3452) 27-38-63, добавочные - 220, 218, 217.

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# профессии , работа

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