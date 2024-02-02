Объем экспорта сельхозпродукции в Тюменской области вырос за год в четыре раза

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

В четыре раза вырос объем сельхозпродукции, отправленной на экспорт из Тюменской области в 2023 году. Объем партий превысил 191 тыс. т. Кроме того, в 1,3 раза – до 67 тыс. куб. м - увеличился объем проданной за рубеж лесопродукции.

"Наибольшие объемы проконтролированной на экспорт продукции пришлись на зерновую и составили чуть более 172 тысяч тонн – это 90 процентов от общего количества", - привели данные в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

В Казахстан сельхозтоваропроизводители поставили 153 тыс. т зерновых, в Китай – 14 тыс. т.

Также в Казахстан отправлены наибольшие партии лесной продукции 27 тыс. куб. м. Еще 20 тыс. куб. м – в Китай, 16 тыс. куб. м - в Узбекистан.

Аналогичная ситуация по импортерам наблюдается и по другим видам экспортной продукции. Так, молочной продукции в сопредельное государство из Тюменской области предприятия отправили 2 тыс. 770 т. еще 300 т - в Азербайджан, 78 т - в Грузию, 5,9 т. в Узбекистан. Самым большим потребителем мяса индейки стала Белоруссия - 174 т. В Германию поставили 54 т гаммаруса и 1600 тонн отрубей пшеничных в Казахстан.

Оксана Корнеенкова