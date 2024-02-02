Первый месяц года отличился в Тюмени температурными контрастами

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Январь в Тюмени отметился резкими температурными контрастами. Максимальная температура воздуха 1-2 января повышалась до плюс 1 градуса. Но уже 3-4 января отмечалась самая низкая температура месяца минус 30- 34 градуса, в крайних северных районах она понижалась до минус 37-38.

В целом же среднемесячная температура воздуха января на территории юга Тюменской области составила, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составила минус 16-17 градусов, что около климатической нормы.

Осадки, сумма которых составила 122-265% от нормы, наблюдались в течение месяца. Основное их количество зарегистрировано в первой декаде. Ветер усиливался до 12-16 м/с, отмечались метели с ухудшением видимости до 200 метров, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололедные явления.