Центр стратегического развития “Сибирь” открыли в историческом здании Тюмени

| Фото: Катерина Христозова | Фото: Катерина Христозова

Центр стратегического развития “Сибирь” открылся в историческом здании на улице Осипенко, 35 в Тюмени 2 февраля. Его назначение - собрать на одной площадке архитекторов, дизайнеров, стать площадкой для обсуждения и образования.

Чтобы создать пространство, открытое для всех, потребовалось немало усилий. Каланча, которая примыкает к двухэтажному зданию, имеет охранный статус – выявленный объект культурного наследия.

“Долгие годы все переживали, что здание умирает. Когда мы провели инструментальное обследование, узнали, что сама каланча имеет крен, требует серьезных вложений. Объект был не только восстановлен, мы по-другому представили здание, которое было в программе по расселению аварийного жилья. Здесь, действительно, были комнаты, в которых жили люди. Мы расселили их. Этого же хотелось и для дома. Хотелось, чтобы пространство работало на людей, для тюменцев”, – сказал глава города Руслан Кухарук.

Это место не только, где можно проводить обсуждения, общественные слушания, но повышать уровень компетенций, развиваться. В день открытия центра были подписаны соглашения между центром "Сибирь", Тюменским индустриальным университетом и Тюменским государственным университетом.

“В этом здании они приобретут несколько дополнительных аудиторий для своих студентов. Мы хотим, чтобы образовательный процесс вышел за стены и границы вузов. Эта площадка может стать первым шагом к реализации глобального проекта межвузовского кампуса. Этот центр позволит сегодняшнему студенту поработать вместе с теми людьми, которые уже сегодня разрабатывают проекты, меняющие облик города”, – считает глава города.

Прогулявшись по индустриальному пространству, можно ознакомиться с историей здания, узнать, как создавалась каланча. Представлены фотографии, на которых запечатлены фрагменты здания до реставрации.

Успех кроется не в интерьерных решениях, а в создании инструмента общения людей, убежден генеральный директор Центра стратегического развития “Сибирь” Дмитрий Селивохин.

“Видно, как “оживают” лофтовые интерьеры. Сразу начинается неформальное, творческое общение, хотя здесь собрались представители городской администрации, крупных объединений, застройщиков. Здесь нет официоза, при этом много желания трансформировать реальность вокруг себя”, – уверен Дмитрий Селивохин.

На общественно-дискуссионной площадке центра "Сибирь" еженедельно будут проходить встречи, лекции, стратегические сессии. Предложить идею может любой желающий. Вторая часть центра – офис, в котором специалисты будут работать с проектной документацией полного цикла, но с акцентом на архитектуру.

Любимая горожанами каланча теперь используется как место для стратсессий, мозговых штурмов.

Отметим, в обновленном историческом здании 2 февраля состоялась стратегическая сессия, на которой представили концепцию благоустройства в границах улиц Мельничная – Котовского – Холодильная – Заводская.

Напомним, информацию о создании центра стратегического развития, который объединит строителей, архитекторов, девелоперов, горожан, впервые озвучили на IV Градостроительном форуме в марте 2023 года.

Инна Пахомова