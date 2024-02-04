Тюменская область лидирует в регистрации объектов по "гаражной амнистии"

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в число лидеров по числу оформленных земельных участков под гаражами – 7,8 тыс. Такие данные по итогам действия "гаражной амнистии" за период с 1 сентября 2021 года по 1 декабря 2023 года приводит Росреестр.

На 1 января 2024 года в регионе в рамках "гаражной амнистии" зарегистрировано в общей сложности 12 тыс. объектов недвижимости, из них 3 тыс. 690 гаражей и 8 тыс. 310 земельных участков. Общая площадь земельных участков под гаражами, в отношении которых осуществлён кадастровый учет и/или регистрация прав составила 203,3 га, сообщает Мегатюмень.

"Преимуществом "гаражной амнистии" является то, что одновременно с государственной регистрацией права собственности гражданина на гараж, осуществляется и государственная регистрация права на земельный участок, на котором расположен такой гараж", – пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников.

Отметим, что "гаражная амнистия" распространяется на объекты гаражного назначения, возведенные до 30 декабря 2004 года, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Гаражи должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной.

Не попадают под "гаражную амнистию" самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после 30 декабря 2004 года.