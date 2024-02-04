Тюменским предприятиям требуются водители автомобилей, автобусов, погрузчиков и вездеходов

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более полутора тысяч вакансий для водителей имеется в Тюменской области.

Для водителей автомобиля сейчас открыто 1 тыс. 211 вакансий, зарплаты от 42 тыс. 866 руб. до 50 тыс. 479 рублей в месяц. Организациям требуются 236 водителей автобусов — готовы платить от 39 тыс. 759 руб. до 43 тыс. 085 рублей.

В регионе готовы трудоустроить 129 водителей погрузчиков с зарплатой от 44 тыс. 688 руб. до 53 тыс. 463 руб. в месяц. Кроме того, на предприятиях нужны 197 трактористов, они смогут зарабатывать от 41 тыс. 561 руб. до 48 тыс. 538 рублей в месяц.

Более высокие заработки для водителей вездеходов — от 91 тыс. 516 руб. до 105 тыс. 266 руб., есть 37 вакансий.

Всего в списке для трудоустройства 180 рабочих специальностей и 221 — для служащих. Открыто более 21,5 тыс. вакансий, сообщает "Вслух.ру".

В помощь соискателям — интерактивный портал департамента труда и занятости https://czn.admtyumen.ru/. Кадровый центр "Работа России": ул. Республики 204в, корп. 3. Телефоны горячей линии: 8-800-350-00-64, 8(3452) 27-36-05.