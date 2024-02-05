Двадцать тюменских студентов приняли участие в турнире по Warpoint

Фото: studsovet72 Фото: studsovet72

Двадцать студентов тюменских университетов и колледжей приняли участие в турнире по Warpoint. Соревнования провела команда Студенческого совета Тюменской области.

За три часа игрового времени команды по четыре человека сразились друг с другом в виртуальном пространстве. Также студенты смогли попробовать себя в роли водителей машины с помощью очков дополненной реальности, сообщает Moi-portal.ru.

"Участники были настроены серьезно — тщательно разминались перед каждым соревнованием. Вне зависимости от результата, турнире помог студентам отвлечься от повседневных забот и получить заряд эмоций", - поделилась активистка регионального Студсовета Ракель Аббасова.

По итогам турнира призовые места заняли команды "Овощебаза ТИУ" Тюменского индустриального университета, "Тадж групп", состоящая из иностранных студентов Тюменского государственного университета и медицинского колледжа и "G2" - учащиеся Тюменского государственного университета и Колледжа цифровых и педагогических технологий.