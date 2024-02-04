В Викуловском и Вагайском районах открыли Год семьи

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Праздничные концерты, посвященные открытию Года семьи, состоялись в Викуловском и Вагайском районах. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Глава Викуловского района Андрей Лотов торжественно вручил Николаю Андреевичу и Екатерине Васильевне Калининым, отметившим на днях 50-летний юбилей совместной жизни, благодарственное письмо за большой вклад в укрепление и сохранение семейных традиций и ценностей. У супругов двое детей и четверо внуков.

"Семья – это фундамент, на котором строится наше будущее. Именно в семье мы прививаем чувство любви к своим близким, воспитываем патриотов своей Родины", - обратился к землякам глава Вагайского района Сергей Сидоренко.