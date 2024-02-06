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Для тюменских волонтеров проведут семинар "Твори добро-2024. Задачи"

Общество, 08:42 06 февраля 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Областной семинар "Твори добро-2024. Задачи" пройдет в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 27 февраля, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Семинар нацелен на расширение компетенций в сфере культурного добровольчества. Важным событием станет заседание, посвящённое успешным творческим и социокультурным инициативам общественного движения "Волонтёры культуры".

В рамках семинара пройдут публичные выступления:"Грантрайтинг: как правильно оформить заявку на грантовый конкурс?", "Как создать социокультурное событие с нуля?"

Будут организованы обзорные экскурсии по музею и круглый стол "Лучшие муниципальные практики культурного добровольчества". Регистрация для волонтеров здесь. Регистрация для участников здесь.

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