Для тюменских волонтеров проведут семинар "Твори добро-2024. Задачи"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Областной семинар "Твори добро-2024. Задачи" пройдет в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 27 февраля, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Семинар нацелен на расширение компетенций в сфере культурного добровольчества. Важным событием станет заседание, посвящённое успешным творческим и социокультурным инициативам общественного движения "Волонтёры культуры".

В рамках семинара пройдут публичные выступления:"Грантрайтинг: как правильно оформить заявку на грантовый конкурс?", "Как создать социокультурное событие с нуля?"

Будут организованы обзорные экскурсии по музею и круглый стол "Лучшие муниципальные практики культурного добровольчества". Регистрация для волонтеров здесь. Регистрация для участников здесь.