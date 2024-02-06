Новый фестиваль "Менделеевские дни" пройдет в Тобольске 7 и 8 февраля

| Фото: Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева

Новый фестиваль ко дню рождения ученого Д. И. Менделеева "Менделеевские дни" пройдет в Тобольске 7 и 8 февраля, сообщает пресс-служба главы города. Это событие будут проводить каждый год.

Фестиваль раскроет многогранный образ ученого в современности, поможет разобраться, какие из его инновационных идей актуальны, работают сегодня и влияют на нашу жизнь, какие имеют потенциал для поиска будущего. Гости поймут, каким он был человеком, как исследовал окружающий мир, как изобретал новое, каким видел будущее.

Детали о тобольском детстве, личности, окружении гения раскроет писатель и историк Вячеслав Софронов на презентации книги о Менделееве "Сын Сибири". Книга вышла специально к юбилейной дате при финансовой поддержке компании ООО "СИБУР".

Узнать об успехах и планах ученых в открытии новых элементов периодической таблицы Д. И. Менделеева гости смогут на публичной лекции "Откуда взялись химические элементы?", которую прочитает доктор физико-математических наук, ученый секретарь лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований в Дубне Александр Карпов.

На одном из самых инновационных нефтехимических предприятий в мире "СИБУРе" инженеры тобольского Запсибнефтехима расскажут, какие технологии помогают создавать передовые материалы, и покажут, как наследие Менделеева работает сегодня на современном высокотехнологичном производстве. Экскурсию необходимо заказать заранее.

В "Менделеевские дни" во многих кафе и ресторанах Тобольска проходит одноименный гастрономический фестиваль в честь юбиляра. Кулинарией ученый интересовался так же глубоко, как многим другим, так, что даже писал о некоторых блюдах статьи для словарей.

Ежегодно во время Менделеевских дней фестиваль будет приглашать в Тобольск видных ученых прочитать лекции о передовой современной науке старшим школьникам, студентам и всем интересующимся. Начало этой традиции будет положено в 2024 году.

Фестиваль организован в рамках федеральной программы "Книги в городе" при поддержке компании "СИБУР" и администрации Тобольска.