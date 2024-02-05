Десять лет исполнится Дому художника в деревне Быстрой в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Голышмановский районный дом художника, филиал краеведческого музея в деревне Быстрой отпразднует десятилетний юбилей в декабре 2024 года. Он был основан 8 декабря, в Международный день художника, и стал одной из точек притяжения творческих людей из Тюменской области и других регионов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель заведения Евгений Корнильцев-Быстринский.

По его словам, в Доме художника проводится от 15 до 17 выставок в год. Но по факту около 30 - и внутри, и за пределами учреждения.

"Получается, что мы сотрудничаем с четырьмя – пятью музеями. Они берут у нас примерно от трех до пяти выставок, мы экспонируем то, что предоставляют они. Идет продуктивный обмен между музеями", - считает художник.

Евгений Корнильцев-Быстринский рассказал, что Дом художника занимается не только выставками. На его базе проводятся районные праздники и дни деревни.

Во время летней программы в Быструю приезжают художники из Тюменской области и других регионов России. Они живут в гостевом доме с разрешения местной администрации, пишут, гуляют, отдыхают от городской суеты, напитываются целебным деревенским воздухом. А также парятся в специально поставленной для гостей баньке.

К юбилею Дома художника Евгений Корнильцев-Быстринский планирует развернуть собственную обновленную выставку, с которой начинался Дом художника: "Много лет она путешествовала по стране, пришло время вернуться домой".

В текущем году мастер рассчитывает побывать в Донецке, есть предварительные договоренности. Возможно, новые работы появятся после посещения Донбасса.

Напомним, Евгений Корнильцев-Быстринский работал в Красноярском крае, Абакане, Москве. Он стал известным благодаря своим картинам-аллегориям. Больше 10 лет назад художник вернулся в родную деревню Быстрая Голышмановского городского округа. Здесь открыл Дом художника, и теперь это одновременно его творческая мастерская, арт-студия, галерея, место встречи художников, поэтов, писателей. Он – член местного литературного клуба и руководитель общества трезвости. Недавно вступил в Союз художников России.

Инна Кондрашкина, Александр Лабыкин