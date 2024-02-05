  • 5 февраля 20245.02.2024понедельник
  • В Тюмени 0..-2 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Десять лет исполнится Дому художника в деревне Быстрой в 2024 году

Общество, 17:34 05 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Голышмановский районный дом художника, филиал краеведческого музея в деревне Быстрой отпразднует десятилетний юбилей в декабре 2024 года. Он был основан 8 декабря, в Международный день художника, и стал одной из точек притяжения творческих людей из Тюменской области и других регионов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель заведения Евгений Корнильцев-Быстринский.

По его словам, в Доме художника проводится от 15 до 17 выставок в год. Но по факту около 30 - и внутри, и за пределами учреждения.

"Получается, что мы сотрудничаем с четырьмя – пятью музеями. Они берут у нас примерно от трех до пяти выставок, мы экспонируем то, что предоставляют они. Идет продуктивный обмен между музеями", - считает художник.

Евгений Корнильцев-Быстринский рассказал, что Дом художника занимается не только выставками. На его базе проводятся районные праздники и дни деревни.

Во время летней программы в Быструю приезжают художники из Тюменской области и других регионов России. Они живут в гостевом доме с разрешения местной администрации, пишут, гуляют, отдыхают от городской суеты, напитываются целебным деревенским воздухом. А также парятся в специально поставленной для гостей баньке.

К юбилею Дома художника Евгений Корнильцев-Быстринский планирует развернуть собственную обновленную выставку, с которой начинался Дом художника: "Много лет она путешествовала по стране, пришло время вернуться домой".

В текущем году мастер рассчитывает побывать в Донецке, есть предварительные договоренности. Возможно, новые работы появятся после посещения Донбасса.

Напомним, Евгений Корнильцев-Быстринский работал в Красноярском крае, Абакане, Москве. Он стал известным благодаря своим картинам-аллегориям. Больше 10 лет назад художник вернулся в родную деревню Быстрая Голышмановского городского округа. Здесь открыл Дом художника, и теперь это одновременно его творческая мастерская, арт-студия, галерея, место встречи художников, поэтов, писателей. Он – член местного литературного клуба и руководитель общества трезвости. Недавно вступил в Союз художников России.

Инна Кондрашкина, Александр Лабыкин

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Голышмановский городской округ , Евгений Корнильцев - Быстринский , художники , юбилей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:04 05.02.2024Звание Героя труда РФ присвоено Почетному гражданину Тюменской области Юрию Осипову
21:23 05.02.2024Восьмиэтажный паркинг откроют в Тюмени в 2026 году
20:41 05.02.2024Спартакиада по зимним видам спорта откроется в Челябинской области
20:22 05.02.2024Жанна Рябцева: опытом Тюменской области по поддержке участников СВО нужно делиться