Восьмиэтажный паркинг откроют в Тюмени в 2026 году

| Фото: ЕИС ЖС | Фото: ЕИС ЖС

Восьмиэтажный паркинг на 381 парковочное место планируют ввести в эксплуатацию в Тюмени в I квартале 2026 года. Застройка ведется по адресу: ул. Новоселов, 106, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Паркинг строят с привлечением средств участников долевого строительства. Деятельность застройщика ООО "СЗ "Страна Запад" контролируется управлением жилищной политики ГУС ТО.

В отношении этого объекта первый договор ДУ заключен 30 января 2024 года. Специальный счет-эскроу открыт в АО "Банк Дом.рф".