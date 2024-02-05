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Восьмиэтажный паркинг откроют в Тюмени в 2026 году

Общество, 21:23 05 февраля 2024

ЕИС ЖС | Фото: ЕИС ЖС

Восьмиэтажный паркинг на 381 парковочное место планируют ввести в эксплуатацию в Тюмени в I квартале 2026 года. Застройка ведется по адресу: ул. Новоселов, 106, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Паркинг строят с привлечением средств участников долевого строительства. Деятельность застройщика ООО "СЗ "Страна Запад" контролируется управлением жилищной политики ГУС ТО.

В отношении этого объекта первый договор ДУ заключен 30 января 2024 года. Специальный счет-эскроу открыт в АО "Банк Дом.рф".

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