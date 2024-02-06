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50 тысяч рублей заплатит центр магнитотерапии за рекламные смс тюменцам

Происшествия, 15:32 06 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 тыс. рублей заплатит медицинский центр магнитотерапии за рекламные смс, рассылаемые жителям Тюмени. Учреждение через суд признали распространителем и инициатором рассылки объявлений, сообщает тюменской управление ФАС России.

Помимо нарушения по распространению рекламы, в объявлениях не было предупреждения о наличии противопоказаний к применению и о предварительной консультации специалистов.

"ООО "Добрые руки" не согласилось с выводами управления, заявив, что смс не являлось рекламой, а было направлено в качестве информационного сообщения, и через арбитражный суд попыталось доказать, что не нарушало закон", - уточнили в ведомстве.

Арбитражный суд поддержал выводы регулятора. Сообщение признано рекламным и нарушающим требования действующего законодательства.

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# Медицина , нарушители , реклама , Тюменское УФАС России

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