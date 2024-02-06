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За езду в состоянии опьянения на жителя Тюменской области завели уголовное дело

Происшествия, 12:58 06 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии задержан житель Уватского района. 26-летний водитель Mazda "надышал" в алкотестер 0,68 миллиграммов алкоголя. Более того, молодой человек находился в наркотическом опьянении.

Ранее водитель уже был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен прав на 18 месяцев за пьяную езду. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело.

Водителю грозит до двух лет лишения свободы. За управление транспортным средством без прав он привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 5 тыс. рублей.

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# пьяная езда , уголовное дело

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