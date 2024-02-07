Состязания по казачьему троеборью развернутся в Тюмени

| автор Максим Ермолаев | Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте | автор Максим Ермолаев | Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте

Соревнования по казачьему троеборью состоятся на базе клуба "Кижеватовец" (ул. Мельничная, 1) в Тюмени 11 февраля в 11 часов, сообщает пресс-служба Тюменского городского казачьего общества.

На открытом турнире наиболее активные представители казачьих объединений, кадеты-казачата, сотрудники и ветераны силовых структур, а также мужчины, чувствующие себя бойцами, смогут показать свою удаль. Соревнования предполагают три этапа: неполная разборка и сборка автомата Калашникова, рубка шашкой, метание ножей. Все состязания проводятся по четким правилам, которые построены на отточенной годами казачьей практике.

В ходе праздника представят традиционные казачьи забавы. Развитие традиционной культуры казаков, в том числе боевых искусств, становится одним из важных приоритетов в регионе. Как считают в Тюменском городском казачьем обществе, приобщение молодежи к таким общественным акциям позволяет учить подростков базовым принципам военно-патриотического воспитания, развивать спортивное направление.

Организаторы приглашают к участию всех желающих целыми семьями. Возрастное ограничение: 0+.