ФК "Тюмень" уступил "Ленинградцу" в Турции

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Со счетом 2:1 футболисты "Тюмени" на турецком сборе уступили "Ленинградцу" из Ленинградской области. Уже к девятой минуте соперники тюменцев получили право на три угловых удара.

На 21-й минуте гол оформил лучший снайпер команды в текущем сезоне Илья Порохов. Второй тайм тюменцы уже привычно на этом сборе провели полностью другим составом.

"Ленинградец" на 66-й минуте восстановил равенство в счёте (гол на счету Кирилла Колесниченко), а на 77-й – вышел вперёд после пенальти, который реализовал Руслан Казаков.

Напомним, что последний официальный матч "Тюмень" провела как раз против "Ленинградца". И уступила в Санкт-Петербурге, пропустив единственный мяч с пенальти. Заключительную встречу сбора тюменцы проведут 9 февраля с "Алашкертом" из Армении.