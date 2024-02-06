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ФК "Тюмень" уступил "Ленинградцу" в Турции

Спорт, 16:16 06 февраля 2024

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Со счетом 2:1 футболисты "Тюмени" на турецком сборе уступили "Ленинградцу" из Ленинградской области. Уже к девятой минуте соперники тюменцев получили право на три угловых удара.

На 21-й минуте гол оформил лучший снайпер команды в текущем сезоне Илья Порохов. Второй тайм тюменцы уже привычно на этом сборе провели полностью другим составом.

"Ленинградец" на 66-й минуте восстановил равенство в счёте (гол на счету Кирилла Колесниченко), а на 77-й – вышел вперёд после пенальти, который реализовал Руслан Казаков.

Напомним, что последний официальный матч "Тюмень" провела как раз против "Ленинградца". И уступила в Санкт-Петербурге, пропустив единственный мяч с пенальти. Заключительную встречу сбора тюменцы проведут 9 февраля с "Алашкертом" из Армении.

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# ФК Тюмень , футбол

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