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Ансамбль "Зори Тюмени" выступит на открытии Всероссийской спартакиады сильнейших

Общество, 15:54 06 февраля 2024

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Ансамбль "Зори Тюмени" выступит на открытии Всероссийской спартакиады сильнейших на площадке ледовой арены "Трактор" в Челябинске 9 февраля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Танцевальный коллектив, неоднократный лауреат всероссийских и международных фестивалей из Тюменской области, украсит спортивный праздник номером "Родная сторонка". Соревнования пройдут в пяти регионах страны по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии. Атлеты разыграют 108 комплектов наград по 14 видам спорта.

В Тюменской области в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов пройдут лыжные гонки. Расписание стартов — по ссылке.

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# ансамбль , спартакиада

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