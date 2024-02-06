В Тюменской области диспансеризацию с начала года прошли более 41 тыс. жителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

41 тыс. 712 жителей Тюменской области прошли диспансеризацию и профосмотры с начала 2024 года. Врачи выявили 2 тыс. 423 заболевания, сообщает областной департамент здравоохранения.

В их числе 782 - болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, 108 случаев ишемической болезни сердца, 163 - цереброваскулярные болезни, 110 - сахарного диабета, 23 случая злокачественных новообразований, 19 из которых на ранней стадии.

В структуре впервые выявленной заболеваемости первое место занимают болезни системы кровообращения, второе - прочие заболевания, третье - болезни органов пищеварения.

Активнее всего диспансеризацию проходят жители Вагайского, Голышмановского, Сладковского, Упоровского, Ярковского районов. На профилактические медосмотры чаще всего приходят жители Вагайского, Упоровского, Голышмановского, Нижнетавдинского районов и Тюмени.

Записаться на профосмотры и диспансеризацию можно любым удобным способом: через личный кабинет портала Госуслуг, в приложении "Телемед-72", в call-центре поликлиники, по единому номеру 122.