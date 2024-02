"А что в вас тюменского?": пятилетие отмечает Музей тюменских историй

Праздничный вечер, экскурсии и мастер-классы пройдут в Музее тюменских историй в честь пятилетия 10 февраля. За время существования музей сменил несколько помещений, нынешний адрес — старинная гостиница Лошкомоева (ул. Володарского, 24). Глобально миссия проекта неизменна в любой локации — в первую очередь это пространство живого общения.

Как живется частным музеям в Тюмени, у авторов Музея тюменских историй Оксаны Усмановой и Дарьи Романовой узнала корреспондент ИА "Тюменская линия". А для всех, кто пока так и не побывал в этом музее, рассказываем, о каких же "тюменских историях" речь и почему гостям здесь предстоит поведать их не меньше, чем экскурсоводу.

— Музей тюменских историй — звучит красиво и в то же время крайне загадочно. Как бы вы кратко рассказали о сути вашего музея человеку, который слышит про него в первый раз? Вы про что?

Оксана Усманова: Всё идет от личности. Если не будет меня или не будет Даши, это будет какой-то другой музей, про что-то другое. Путь в пять лет для музея вроде как маленький, а с другой стороны, изменилось много чего. Раньше музей — это была я, потом сюда пришла Даша. Раз, щелчок — и мы единомышленницы. И музей теперь имеет другой вид. Мы очень разные, и это прекрасно.

Глобально наша миссия не изменилась за эти пять лет. Музей тюменских историй — это пространство живого общения. Когда с тобой говорят глаза в глаза, в камерном формате. Это когда два, три, пять человек. Один человек. Ты можешь поговорить с каждым, что-то спросить. Я рассказываю истории из жизни своих предков, других тюменцев. И у человека внутри поднимается что-то свое, и он обязательно хочет этим поделиться. Когда человек приходит в обычный музей, кому ему там сказать? Аудиогиду или в пространство куда-то? А здесь готовы тебя услышать и что-то ответить.

Тема номер два нашего музея — открой свою историю. На мой взгляд, большинство из тех, кто к нам приходит, хотят этого внутренне, осознают они это или нет. Когда они слушают чужую историю — интересную, древнюю, длинную, по законам сравнения они всё равно вспоминают что-то про себя. Я каждого вдохновляю: создавайте свою родословную. Ваша родословная нисколько не менее интересна, чем моя, а может, даже и более. И человек верит в это. Окрыляется и уходит хотя бы с намерением. Многие выходят с родословной, мы тут же ее составляем. И это уже артефакт: вот у тебя ничего не было, а теперь это есть.

Дарья Романова: Многие спрашивают у нас, а что в вас тюменского? Почему музей — тюменских историй? Потому что он про тюменские семьи: семью Ошкуковых, семью Романовых, семью Антиповых. Мы собираем истории тюменских семей и транслируем их, например, через предметы: вот этот предмет был в семье Ошкуковых, этот — в семье Иваниных. Люди начинают погружаться в историю своей семьи, завязывается медиация, диалог.

— А как вы выводите на диалог людей, у которых невелик опыт посещения камерных музеев? Которым, может быть, нелегко выйти на диалог? Есть у вас какие-то приемы?

Дарья: Главный прием в том, что музей интерактивен. Приходят к нам школьники или студенты, и ты им в первые минуты говоришь: музей интерактивный, можно трогать. Глаза сразу меняются! Начинаешь выводить на диалог с помощью тактильного, потом задаешь вопрос: а у вас в семье такие вещи были? Отвечают: да, у бабушки был такой же сундук. Начинается разговор.

Оксана: У меня другой прием — предлагаю попить чайку. Не зря у нас чаепитие в обзорной экскурсии. Я всех к чаю приглашаю, но бывает, могу в конце пригласить, могу — в середине, когда вижу, что человек еще не оттаял. Что он в себе. Бывают люди, которые готовы слушать, но ты у них что-то спрашиваешь, и у них замешательство. Не то что бы они не хотят диалога, но что-то им не дает. И я говорю: давайте чайку попьем? И вот так за совместным чаем идет гораздо легче.

— По вашим наблюдениям, какие запросы есть у туристов из других городов России? Чем им интересны истории тюменских семей?

Оксана: На экскурсии я рассказываю об истории семьи в свете истории страны, истории Сибири. Как событие в стране отразилось на Тюмени, Сибири, на отдельной семье. Идем с конца XVI века, я с этого времени начинаю. Когда я рассказываю об истории своей семьи, у человека в голове возникает вопрос: а у меня что? Еще гостям интересно прикасаться руками к вещам, что-то примерить, сесть за прялочку. Мы тут недавно проводили спонтанную фотосессию для москвичек.

Дарья: Да, они в полном восторге были! Это еще одна из фишек музея — элемент костюмирования. Можем одеть в шубку, в платье.

— Какая аудитория у вашего музея преобладает? Нет перевеса в сторону старшего поколения?

Оксана: Конечно, людей старшего возраста побольше. В первый год молодежи не было совсем. Сейчас молодежь появляется. Появляются дети, мы для них прямо постарались: придумали игры, мастер-классы. Молодежь приходит к нам через соцсети, через что-то другое, открыточки, например.

Дарья: Молодые люди приходят через нашу сувенирную продукцию, через рекламу в бесплатных пабликах. Конечно, через наш телеграм-канал. Я его пытаюсь вести как лайфстайл. У меня появляется какая-то мысль, нахожу какие-то фотографии, этим делюсь в телеграме.

— Поговорим о частных музеях в нашем городе. Согласитесь, нельзя сказать, что в Тюмени это распространенное явление?

Оксана: Есть музей "Старинная книга" Андрея Мутьева, есть "Ретродом Зулейхи". Музей старинной мебели на фабрике "Заречье".

Дарья: Еще музей в ЦУМе Гая Першинга, музей советского быта Оксаны Климеровой, музей кузнечного дела. Рассказываем гостям про "Музей воспоминаний "Мы жили", особенно это актуально в летнее время.

Оксана: В Тюмени частных музеев немного для практически миллионного города. Однозначно все эти музеи — личные истории его создателей. Пока внутри человека горит огонь, музей работает. Независимо от того, много или мало народу ходит. Это история личности.

Дарья: Очень интересно, что некоторые туристы не хотят идти в государственные музеи, интересуются именно частными. Приходят к нам. Это очень здорово, что частные музеи развиваются. Для музейного дела интерес публики - это показатель. Такие музеи возникают, потому что они востребованы.

— Даша, а у тебя был опыт работы в государственном музее?

Дарья: Да, в 2019 году я закончила музеологию, потом два года работала в государственном музее.

— Можешь сравнить этот опыт?

Дарья: Без государственной поддержки многое сложнее дается: не такой большой поток посетителей, мы ограничены в коллекциях. Плюсы работы в частном музее — больше свободы для творчества. В Музее тюменских историй я получила больше компетенций, нежели в отделе учета на прежнем месте работы. Там я работала по определенной специфике, одни и те же задачи. По тому, как вести экскурсии, выстраивать выставки, у меня была только теория. А в Музее тюменских историй я смогла применить теорию и прийти к собственному стилю.

— Какие планы у Музея тюменских историй на 2024 год?

Оксана: Основная задача — расширить нашу площадь. Сейчас место у нас прекрасное, я его очень люблю. Но территория маленькая, очень неудобно. В этом здании скоро будет реставрация, ремонт затянется, думаю, на пару-тройку лет. Нам нужно что-то подыскивать. Да, мы не можем платить большую аренду. И да, мы хотим в историческом центре. Это, может быть, что-то несоединимое? Но я почему-то уверена, что найдем такой вариант. Власть, или же отдельные люди, которые нам встречались, работают в этом смысле. Нам подбирали некоторые варианты, но они не подошли. Аренда очень большая. Может, будет какой-то меценат, который поможет нам с арендой. Мы готовы сотрудничать.

Дарья: На 2024 год очень много планов. Хотим с помощью грантов расширить нашу сувенирную продукцию, в том числе нашего ассортимента свечей (прим. — в 2023 году музей совместно с брендом Me for me выпустил коллекцию ароматических свечей, посвященных историческим местам Тюмени), создать сувениры для проекта "Семь деревень". Планируем доработать нашу экскурсию по доходным домам Тюмени.

Оксана: Есть очень важная вещь, которая произошла за эти пять лет. Вы этого не спросили, но мне очень хочется об этом сказать. Я человек, работающий в технической отрасли, — нефтяной. Соответственно, все люди у меня были оттуда. Люди культурные, образованные, но всё-таки технические работники. Я ходила на концерты, участвовала в культурной жизни постольку-поскольку. И за эти пять лет я попала в какой-то иной мир. Я жила в Тюмени пятьдесят лет, и этой культурной, исторической, краеведческой жизни, жизни искусства не знала. А сейчас знаю, а люди знают меня. И я этим людям стала интересна — художникам, актерам, историкам, краеведам. Они приходят в музей, мы общаемся, я узнаю этих потрясающих людей, внутри которых горит божественный огонь. И для меня это очень ценно. Вот пришел ко мне Владимир Орёл, актер наш известнейший. Он участвовал в мероприятии по истории рода Аржиловских в нашем музее, и мы с ним как-то заобщались. Когда у таких людей ко мне интерес, это очень приятно. Это греет.

Мероприятия к юбилею в Музее тюменских историй (ул. Володарского, 24) пройдут 10 февраля: с 10 до 12 часов — мастер-классы, экскурсии — с 12 до 15 часов, праздничный вечер — с 15 часов. Подробности и стоимость — в группе Музея тюменских историй ВКонтакте или в телеграм-канале.

Влада Нерадовская