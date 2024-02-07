В Югре строят дублер продуктовода для доставки углеводородного сырья на завод "Запсибнефтехим" Тобольска

| Фото: скриншот видо компании СИБУР | Фото: скриншот видо компании СИБУР

СИБУР строит уникальный дублер магистрального продуктовода в Югре для доставки углеводородного сырья на завод "Запсибнефтехим" Тобольска. Протяженность нового участка между Нижневартовском и Пыть-Яхом почти 70 км. Это две "нитки" по 35 км каждая, сообщает компания.

"В проекте используют самые современные технологические решения – трубы буквально напичканы датчиками, телемеханикой и средствами охраны. Доставка углеводородного сырья в Тобольск на "Запсибнефтехим", где производят необходимые стране современные синтетические материалы, станет еще надежнее и безопаснее", - уточняется в сообщении.

Прокладка трубопровода идет в морозы, когда болота скованны, строителям проще вести земляные работы и перебрасывать технику. Используется в строительстве и продукция СИБУРа — полиэтилен 6146КМ. Он создаёт наружный антикоррозионный слой на стальных трубах. А также заглушки из полимерных гранул Vivilen с вовлечением вторичного сырья.