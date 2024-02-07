Тюменские школьники и студенты могут рассказать миру о своей Родине

| Фото: АНО КП Центр развития креативных компетенций | Фото: АНО КП Центр развития креативных компетенций

Школьники и студенты Тюменской области могут поучаствовать в VI Международном конкурсе "Расскажи миру о своей Родине". Заявки принимаются до 10 апреля, сообщают организаторы.

Воспитанницы детского сада №40 "Колокольчик" в Тобольске Алиса и Мия Пахнутовы под руководством своей наставницы Евгении Пахнутовой уже отправили работу на конкурс. В качестве темы они выбрали интересные факты о своем городе. Участницы рассказали о том, как зарождался сибирский город, о его "стрит-фуде" - калачах и о том, как его посещали многие писатели и мыслители по пути в ссылку. Особенно девочки отметили белокаменный кремль. Также они прислали видео.

Конкурс направлен на формирование у подрастающего поколения чувства любви и уважения к родному краю, а также на развитие дружественных межнациональных отношений. Участники выбирают наиболее интересные для них события, традиции, памятные места своей Родины и рассказывают о них соотечественникам и сверстникам за рубежом в формате видеоролика или текстовой страницы-презентации с обязательным переводом на иностранный язык.

Всего событие объединит более 10 тыс. 500 человек из всех 89 регионов России и 53 стран.

Все работы, прошедшие предварительный отбор, опубликуют в социальных сетях. Лучшие работы продемонстрируют на крупных государственных площадках. Победителей наградят в ближе к лету. Участниками торжественной церемонии станут государственные и общественные деятели, руководители молодежных организаций, представители бизнес-сообществ и почетных гостей.

Заявки принимают на сайте. Конкурс проходит в рамках проекта "Россия глазами детей и молодежи" при поддержке Фонда президентских грантов.