В Тюменской области квалификацию повысят 60 лесопожарных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

60 лесных пожарных из всех филиалов Тюменской авиабазы повысят квалификацию по тушению пожаров. Занятия для них организовали в Тюменском колледже производственных и социальных технологий, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Курс для будущих руководителей тушением лесных пожаров составляет 36 академических часов. Его пройдут 35 человек. Те, кому предстоит руководить ликвидацией крупных лесных пожаров, учатся вдвое дольше. Эту специальность получат 25 человек, уточнили в департаменте.

Процесс организации работы на пожаре, навыки прогнозирования пожарной опасности и методы борьбы с лесными и крупными лесными пожарами пригодятся профессионалам. Профильные темы курса им читает летчик-наблюдатель Тюменской авиабазы кандидат сельскохозяйственных наук Василий Абрамов. Занятия по охране труда и технике безопасности ведет преподаватель ГАПОУ ТО "ТКПСТ" Наталья Мухина.