Колокольчики, звон серебра, флейта: как и о чем поют тюменские синицы

| Фото: Полина Показаньева | Фото: Полина Показаньева

О приближении весны начали извещать синицы в последний зимний месяц в Тюмени. Кроме того, птицы опевают свой гнездовой участок. Об этом ИА "Тюменская линия" рассказал педагог дополнительного образования Дворца творчества и спорта "Пионер", руководитель кружка "Занимательная орнитология" Виталий Макаров.

"Синицы поют о радости и приближении весны, это первое. А потом уже опевают свой гнездовой участок, то есть призывают самку, а самцам другим говорят, что место занято. У них есть множество разных позывок, высвистов. Они между собой общаются. А есть отдельная весенняя песня. Бывает, колокольчик звучит, бывает, звон серебра, бывает, флейта", — пояснил он.

Виталий Макаров напоминает, что синицы — самые первые вестники весны. Обычно они начинают петь в феврале. В этом году руководитель орнитологического кружка зафиксировал первую песню синицы 13 января.

"Можно заметить, что чем раньше синица начинает петь, тем быстрее весна придет. Зимой, конечно, в январе — это единичные случаи. Это я слышу, потому что у меня ухо настроено на это, как говорится. А так в феврале — оттепели, капель, и они начинают петь. Синицам очень трудно дается пережить зиму. Из двадцати синиц выживают только две, если мы их не подкармливаем. Поэтому когда начинает пригревать солнце, они начинают радоваться — всё, я выжила, наконец-то это преодолено", — рассказывает Виталий Макаров.