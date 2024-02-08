В больнице с. Ярково появился новый портативный аппарат ИВЛ

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый портативный аппарат искусственной вентиляции легких появился в Областной больнице № 24 с. Ярково, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Аппарат ИВЛ предназначен для работы в операционном блоке, для транспортировки пациента в палату пробуждения после операции, а также для проведения искусственной вентиляции легких во время транспортировки пациентов из других отделений в палату интенсивной терапии.

На большом цветном дисплее аппарата можно одновременно выводить весь процесс искусственной вентиляции легких. Благодаря широким возможностям регулировки яркости экрана и наличию специального "ночного" обеспечивается оптимальное прочтение информации.

"Конечно, мы очень рады приобретению такого оборудования! Главной ценностью нового аппарата ИВЛ является его портативность. Ведь своевременное подключение пациента к искусственной вентиляции легких по показаниям – процесс важный и, зачастую, ограниченный во времени. Но сейчас благодаря новому аппарату это не будет вызывать трудности", - рассказала старшая медицинская сестра-анестезистка Оксана Ерофеевская.

Оборудование было приобретено в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".