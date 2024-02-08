Фуат Сайфитдинов: в Тюменской области созданы комфортные условия для бизнес-сообщества

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В Тюменской области созданы достаточно комфортные условия для бизнес-сообщества, ометил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, который прокомментировал отчет уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области за 2023 год. Отчет, по его оценке, был посвящен, главным образом малому и среднему предпринимательству.

"Цифры говорят сами по себе, - подчеркнул он. – У нас было 58 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, за год стало на 4 тысячи больше. Мы также говорим о большом увеличении количества самозанятых – было 70 тысяч, сегодня их уже 109. Это очень важно в такое трудное время – люди могут зарабатывать, пополнять бюджет".

Председатель областной думы напомнил, что по итогам 2023 года регион вошел в рейтинг инвестиционного климата и занял третье место среди всех субъектов РФ.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. "Третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди субъектов РФ достигнуто благодаря тесному сотрудничеству между предпринимателями и властями региона", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Борис Олейник