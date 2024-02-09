Управляющего домом в Тюмени наказали за травмированного ребенка
Происшествия, 13:53 09 февраля 2024
| Фото: media-pravo.info
Три года условного лишения свободы получил в Тюмени управляющий многоквартирным домом за травмы, полученные ребенком при падении с обледенелого крыльца.
11 января 2022 года 13-летняя девочка упала, поскользнувшись на обледенелых ступенях крыльца подъезда дома. В результате падения несовершеннолетняя получила перелом двух грудных позвонков.
Суд установил, что надлежащее содержание общего имущества не обеспечил управляющий многоквартирным домом и назначил ему условное лишение свободы.