Управляющего домом в Тюмени наказали за травмированного ребенка

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Три года условного лишения свободы получил в Тюмени управляющий многоквартирным домом за травмы, полученные ребенком при падении с обледенелого крыльца.

11 января 2022 года 13-летняя девочка упала, поскользнувшись на обледенелых ступенях крыльца подъезда дома. В результате падения несовершеннолетняя получила перелом двух грудных позвонков.

Суд установил, что надлежащее содержание общего имущества не обеспечил управляющий многоквартирным домом и назначил ему условное лишение свободы.