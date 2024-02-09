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Продавец спорттоваров обманул тоболяка на шесть тысяч рублей

Происшествия, 17:35 09 февраля 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Шести тысяч рублей лишился житель Тобольска при покупке спортивных товаров через Интернет, сообщает УМВД по Тюменской области. После оплаты товары должны были прийти покупателю посылкой в течение пяти дней.

Но когда тоболяк оплатил покупку, продавец заблокировал его и перестал выходить на связь. В настоящее время личность злоумышленника устанавливают сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# мошенничество , Тобольск , уголовное дело

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