Более трех миллионов рублей отдала телефонному мошеннику жительница Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3,3 млн рублей перевела телефонному мошеннику жительница Тюмени. Как сообщает прокуратура Тюменской области, неизвестный позвонил женщине на мобильный телефон и представился сотрудником полиции.

Злоумышленник сообщил жертве о том, что якобы мошенники пытаются списать с ее банковского счета денежные средства, а также оформить на ее имя кредит.

Он предложил тюменке самостоятельно оформить кредиты и перечислить деньги на некий "безопасный счет". Следуя его инструкциям, она самостоятельно оформила в различных банках кредиты и перечислила деньги на указанные счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Всего за минувшую неделю от рук мошенников пострадали 95 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 34 млн рублей.