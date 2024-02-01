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Чаще всего жители Тюменской области вступали в брак в возрасте 25-34 лет

Общество, 14:49 10 февраля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 2023 году жители Тюменской области чаще всего вступали в брак в возрасте 25-34 лет. Как сообщает ЗАГС региона, женщины регистрировали брак в 35 % случаев, мужчины - 42 %.

33 % девушек вступили в брак в возрасте 18 - 24 лет. 35 лет и старше – 36 % мужчин и 32 % женщин зарегистрировали браки в Тюменской области в этом возрасте.

Оптимальным возрастом для создания семьи россияне считают 26–35 лет. Об этом говорится в исследовании медиахолдинга Rambler & Co, результаты которого приводят "Известия".

44% опрошенных назвали предпочтительным для заключения брака и создания семьи возраст от 26 до 35 лет. На втором месте по популярности — 21-25 лет. В том, что этот возраст считается оптимальным, уверены 37% респондентов. 10% заявили, что возраст не имеет значения.

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