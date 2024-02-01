В Тюменской области продолжается набор на военную службу по контракту

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интерес к службе по военному контракту у жителей Тюменской области остается стабильно высоким. Оформление документов, прохождение медицинской комиссии и социально-психологического изучения происходит в день подачи заявления. Уже на следующий день военнослужащие могут отбыть в распоряжение командиров войсковых частей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал офицер областного пункта отбора Дмитрий Иванов. По его словам, среди желающих не только жители региона: согласно законодательству любой гражданин может поступить на службу по контракту вне зависимости от прописки.

Для поступления на службу необходимо обратиться непосредственно к нам на пункт отбора в Тюмени по адресу ул. Республики, 2, жители муниципальных районов могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства. Возрастное ограничение для кандидатов - 65 лет, возраст желающих - от 18 до 55 лет.

"Приходится отказывать кандидатам, имеющим тяжкие уголовные статьи либо хронические заболевания. Мы практикуем индивидуальный подход к каждому, учитываются его навыки и желания. Помимо мужчин, на службу по контракту могут поступать и женщины, в основном требуются женщины с медицинским образованием", - уточнил Дмитрий Иванов.

"Пришло время, Родина позвала, - рассказал один из тюменских контрактников. - Хочется, чтобы мирное время скорее наступило, так как у самого есть дети, хочу чтобы они жили счастливо. В зоне СВО уже есть мои друзья, хочу их поддержать. Родные отнеслись к моему решению преимущественно хорошо".

Напомним, что контракт заключается минимум на один год. Контрактника обеспечивают необходимым обмундированием и питанием. Денежное довольствие для участников специальной военной операции составляет от 204 тыс. рублей в месяц. Кроме того, губернатором Тюменской области обеспечивается помощь снаряжением и обмундированием, а также единовременная выплата.

Николай Ступников