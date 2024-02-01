Тюменца ждет суд за незаконный оборот рыбной продукции
Уголовное дело в отношении 67-летнего тюменца о незаконном обороте рыбной продукции в особо крупном размере направила в суд прокуратура города, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в январе 2023 года обвиняемый незаконно приобрел у неустановленных лиц мороженную рыбу - окунь, язь, щуку, плотву. Хранил он ее в арендуемом металлическом контейнере, а также в грузовом автомобиле в целях сбыта.
При этом рыба не была промаркирована, а также не содержала необходимую для законного оборота пищевой продукции информацию. Общий вес продукции составил 15 тыс. кг, стоимость превысила 1,6 млн рублей.
Уголовное дело в отношении тюменца рассмотрит Калининский районный суд.