Тюменца ждет суд за незаконный оборот рыбной продукции

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Уголовное дело в отношении 67-летнего тюменца о незаконном обороте рыбной продукции в особо крупном размере направила в суд прокуратура города, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в январе 2023 года обвиняемый незаконно приобрел у неустановленных лиц мороженную рыбу - окунь, язь, щуку, плотву. Хранил он ее в арендуемом металлическом контейнере, а также в грузовом автомобиле в целях сбыта.

При этом рыба не была промаркирована, а также не содержала необходимую для законного оборота пищевой продукции информацию. Общий вес продукции составил 15 тыс. кг, стоимость превысила 1,6 млн рублей.

Уголовное дело в отношении тюменца рассмотрит Калининский районный суд.