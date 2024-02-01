Гонки Спартакиады сильнейших перенесли с 15 на 13 февраля

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Гонки Спартакиады сильнейших из-за неблагоприятных погодных условий перенесли с 15 на 13 февраля. 13 февраля пройдут эстафеты 4х7.5 км у женщин и мужчин. Начало гонок - в 11 и 13 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Билеты, приобретенные на 15 февраля, действительны для посещения соревнований 13 февраля 2024 года. Также желающие могут вернуть деньги в соответствии с порядком возврата билетов.