34,1 млн рублей компенсации выплатили тюменцам компании за некачественные товары и услуги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34 млн 147 тыс. рублей компенсации выплатили компании за некачественные товары и услуги потребителям из Тюменской области в 2023 году. Еще 612,3 тыс. рублей составила общая сумма возмещения морального вреда.

Такие данные привел на расширенном заседании коллегии управления Роспотребнадзора по Тюменской области начальник отдела защиты прав потребителей Артем Никоза.

Он также отметил, что в прошедшем году большое внимание уделено проведению профилактических мероприятий, работе с обращениями граждан. Представительству интересов потребителей в судебных органах, в том числе при даче заключений. Значительная работа проведена в сфере информирования и консультирования потребителей.