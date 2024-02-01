  • 13 февраля 202413.02.2024вторник
  • USD91,0758
    EUR98,1512
  • В Тюмени -9..-11 С 5 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

34,1 млн рублей компенсации выплатили тюменцам компании за некачественные товары и услуги

Общество, 14:37 13 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34 млн 147 тыс. рублей компенсации выплатили компании за некачественные товары и услуги потребителям из Тюменской области в 2023 году. Еще 612,3 тыс. рублей составила общая сумма возмещения морального вреда.

Такие данные привел на расширенном заседании коллегии управления Роспотребнадзора по Тюменской области начальник отдела защиты прав потребителей Артем Никоза.

Он также отметил, что в прошедшем году большое внимание уделено проведению профилактических мероприятий, работе с обращениями граждан. Представительству интересов потребителей в судебных органах, в том числе при даче заключений. Значительная работа проведена в сфере информирования и консультирования потребителей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# компенсация , моральный ущерб , права потребителей , Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:37 13.02.202434,1 млн рублей компенсации выплатили тюменцам компании за некачественные товары и услуги
14:04 13.02.2024Две поликлиники и ОКБ № 2 присоединятся к проекту СТИМУЛ в Тюмени в 2024 году
13:20 13.02.2024Галина Шарухо: жалобы на тюменские кафе и рестораны - большая редкость
12:58 13.02.2024В Тюменской области заболеваемость клещевым энцефалитом снизилась на 56 % за год