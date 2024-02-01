Россельхозбанк снизил первоначальный взнос по сельской ипотеке до 20 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Россельхозбанк снизил первоначальный взнос по программе сельской ипотеки с 30 % до 20 %. Остальные условия программы остались неизменными. Льготный кредит предоставляется на приобретение или строительство загородного жилого дома, а также на приобретение квартир на первичном рынке в домах высотой не более пяти этажей, расположенных в опорных населённых пунктах*.

"В Тюмени в рамках реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий" продолжается выдача сельской ипотеки. Программа пользуется высоким спросом среди тюменцев: в 2023 году Тюменский филиал РСХБ вошел в десятку лидеров в стране по числу выдач - сотрудники оформили около 526 ипотечных кредитов по данной программе на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. А всего с начала работы государственной программы в Тюменской области улучшили условия жизни по сельской ипотеке почти 2 тысячи клиентов, банк выдал 5,2 миллиарда рублей", - рассказывает директор филиала Михаил Стебихов.

У каждого из супругов по-прежнему есть возможность взять кредит по сельской ипотеке в размере до 6 млн рублей, чтобы приобрести один объект недвижимости вместе.

Так, многодетная семья Шабалиных из Заводоуковска построила просторный дом, где места хватает всем.

"Мы долгое время жили в стареньком доме, который достался нам от родителей. По мере расширения нашей семьи стало совсем тесно, и мы решили построить дом, учитывая потребности всех домочадцев. Основные фасадные работы уже окончены - получилось очень современно, эстетично и функционально. Мы счастливы и с нетерпением ожидаем новоселья. Сохраненная льготная ставка 3 % по кредиту в РСХБ позволила нам успешно реализовать все задуманное", - делится опытом Людмила Шабалина.

Заёмщиками могут стать россияне возрастом от 21 до 75 лет. Средства предоставляются на приобретение жилья в сельской местности. В опорных населённых пунктах с населением до 30 тысяч человек также возможно приобретение квартир в новостройках не более пяти этажей у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Минимальный размер кредита – 100 тысяч рублей при первоначальном взносе 20 % - выдаётся максимум на 25 лет.

Под конец 2023 года в РСХБ подсчитали, что с начала запуска программы с помощью сельской ипотеки россияне приобрели (в том числе построили с нуля) почти 51 тысячу домов. В таком количестве домов могли бы разместиться жители 600 сельских населённых пунктов.

Для удобства россиян в составе экосистемы "Своё" работают платформы "Своё Жильё" и "Своё Село". Это цифровые сервисы для приобретения недвижимости и сопровождения ипотечных кредитов. На платформе "Своё Жилье" доступен выбор из 1 тыс. 300 жилых комплексов и 1,8 млн объектов недвижимости. "Своё Село" предназначена для поиска и обустройства жилья или ИЖС за городом. В базе портала находится более 3 тыс. 500 проектов загородных домов, а также около 2 тыс. аккредитованных банком подрядчиков.

*Опорный населённый пункт – населённый пункт, расположенный вне границ городских агломераций, на базе которого обеспечивается ускоренное развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию гарантий в сфере образования, доступность медицинской помощи, услуг в сфере культуры и реализацию иных потребностей населения территории одного или нескольких муниципальных образований.

Реклама