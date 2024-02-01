В Тюменской области первую очередь испытательного полигона для промышленности запустят в 2026 году

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первую очередь испытательного полигона для промышленности в Тюменской области введут в эксплуатацию в 2026 году. Объект будет находиться на территории промышленного технопарка ДСК 500. Он важен для всех игроков рынка, в первую очередь для добывающих компаний.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор по развитию Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Васильев во время семинара с метрологами в технопарке 13 февраля.

"Важно, чтобы этот полигон признавался всеми либо основной частью рынка в плане добывающих структур. На сегодня есть острая проблема – компания, работая с одним заказчиком, должна проходить определенные процедуры, связанные с сертификацией у этого заказчика. Придя к другому, – другие процедуры. Есть посыл унифицировать и минимизировать трудозатраты поставщиков-подрядчиков, повысить КПД, чтобы они могли свое внимание направить на производственные профильные вопросы, а не тратить время на побочные сертификации", - пояснил Васильев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский центр стандартизации и метрологии стал участником Нефтегазового кластера в 2023 г. Во время Промышленно-энергетического форума TNF в сентябре метрологи проводили круглый стол. Увеличение плотности коммуникаций – задача кластера, отметил Александр Васильев.

"Зачастую контрагенты из одного региона или соседних не знают друг о друге. Та услуга, которая требуется, может быть рядом и высокого уровня качества. Наша задача – убрать информационный вакуум, обеспечить прямой контакт. В итоге получим качественную услугу и производимую продукцию", - считает директор по развитию кластера.

Среди участников семинара и выставки метрологов могут быть потенциальные участники кластера. Работа с ними будет идти в течение двух дней.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, около 200 специалистов Тюменской и Курганской областей, ХМАО – Югры, ЯНАО участвуют в семинаре по метрологии в Тюменском технопарке 13 и 14 февраля. Достижениями и новинками этой области делятся сотрудники Тюменского центра стандартизации и метрологии и эксперты Росстандарта, федеральных исследовательских институтов.

Анжела Лебедева