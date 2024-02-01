Тюменские спортсменки завоевали серебро в женской эстафете Спартакиады сильнейших
Спорт, 13:42 13 февраля 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Сборная Тюменской области заняла второе место в женской эстафете Спартакиады сильнейших, которая прошла в Тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 13 февраля.
Очень уверенно провела заключительный этап лидер нашей команды Елизавета Пантрина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Отметим, первое место заняла Архангельская область, замкнули тройку спортсменки из Республики Татарстан.
Видео: из Telegram-канала губернатора Тюменской области