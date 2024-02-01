Наряды ДПС несут службу на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за сложных погодных условий

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Наряды ДПС несут службу на 129-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе и 189-м километре трассы в Тобольском районе. На федеральной дороге сложная обстановка из-за снегопада, сильного бокового ветра и плохой видимости.

"Особенно плохая видимость после проезда большегрузов", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водителей просят быть внимательнее, сбавить скорость, минимизировать маневры обгона и выезд на встречную полосу.