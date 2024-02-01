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Наряды ДПС несут службу на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за сложных погодных условий

Общество, 17:32 13 февраля 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Наряды ДПС несут службу на 129-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе и 189-м километре трассы в Тобольском районе. На федеральной дороге сложная обстановка из-за снегопада, сильного бокового ветра и плохой видимости.

"Особенно плохая видимость после проезда большегрузов", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водителей просят быть внимательнее, сбавить скорость, минимизировать маневры обгона и выезд на встречную полосу.

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