Подозреваемые в хулиганстве тюменские подростки заключены под стражу

| Фото: СУ СКР по Тюменской области | Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени под стражу заключены трое подростков в возрасте 15 и 17 лет, которые подозреваются в хулиганстве.

По версии следствия, 19 и 20 января они совершили хулиганские действия в общественных местах, причинив телесные повреждения двум молодым людям.

"В одном из телеграм-каналов опубликована информация с видеоизображением, в которой сообщается о том, что на территории Тюмени неизвестные лица избивают несовершеннолетних. В отношении трех подозреваемых по ст. 213 УК РФ (хулиганство) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также проверяется причастность подростков к аналогичным преступлениям.