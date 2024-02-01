  • 15 февраля 202415.02.2024четверг
  • USD91,4316
    EUR97,8133
  • В Тюмени -20..-22 С 6 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Участники фестиваля авторской песни споют в тюменской библиотеке

Общество, 10:01 15 февраля 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Выступление участников XX Межрегионального фестиваля авторской песни "Зимний бардовский в Тюмени" им. Николая Старченкова пройдет в Тюмени 17 февраля. Горожан ждут в областной научной библиотеке в 14 часов, сообщают организаторы.

На встрече соберутся песенники из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской, Омской областей и других регионов страны. Посетители встречи "Эти песни позабыть нельзя!" услышат творчество исполнителей жанра, поэтов и ансамблей, ярких представителей песенной культуры.

Добавим, фестиваль "Зимний бардовский в Тюмени" пройдет с 16 по 18 февраля. Он включает творческую мастерскую, конкурсный концерт, гала-концерт для лауреатов и дипломантов, а также выступление участников на площадках города.

Вход свободный. Возрастное ограничение 6+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Зимний бардовский фестиваль , Тюменская областная научная библиотека

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:52 15.02.2024Члены участковых избирательных комиссий Тюменской области осваивают профессию "обходчиков"
11:41 15.02.2024В Тобольске стартовала подготовка к фестивалю "Абалакское поле 2024"
11:30 15.02.2024В Тюменской области проведут проверки по фактам двух ДТП с участием автобусов
11:08 15.02.2024Министр спорта России Олег Матыцин посетит Тюменскую область в марте