Участники фестиваля авторской песни споют в тюменской библиотеке

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Выступление участников XX Межрегионального фестиваля авторской песни "Зимний бардовский в Тюмени" им. Николая Старченкова пройдет в Тюмени 17 февраля. Горожан ждут в областной научной библиотеке в 14 часов, сообщают организаторы.

На встрече соберутся песенники из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской, Омской областей и других регионов страны. Посетители встречи "Эти песни позабыть нельзя!" услышат творчество исполнителей жанра, поэтов и ансамблей, ярких представителей песенной культуры.

Добавим, фестиваль "Зимний бардовский в Тюмени" пройдет с 16 по 18 февраля. Он включает творческую мастерскую, конкурсный концерт, гала-концерт для лауреатов и дипломантов, а также выступление участников на площадках города.

Вход свободный. Возрастное ограничение 6+