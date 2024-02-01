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Автоматизированная газовая котельная обеспечит теплом школу и детсад в Ханты-Мансийске

Общество, 17:01 14 февраля 2024

предоставлено ООО «Газпром межрегонгаз» | Фото: предоставлено ООО «Газпром межрегонгаз»

Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная обеспечит теплом школу и детский сад в Ханты-Мансийске. Ее мощность составляет 6,2 МВт, она заменила устаревшую теплогенерирующую установку, сообщает компания "Газпром межрегионгаз".

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Также голубое топливо по догазификации стало поступать в дом многодетной семьи Алексея и Елены Пачгановых. На догазификацию они подали заявку сразу после завершения строительства.

"Социальная газификация – приоритетное направление работы, которую мы ведем в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина. Обеспечение сетевым газом потребителей имеет особую важность там, где холодный сезон длится долго и отличается суровыми погодными условиями. Мы продолжаем сотрудничество с властями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и независимыми газовыми компаниями субъекта для того, чтобы еще больше жителей, школ, детских садов и других социально-значимых объектов получили доступ к экономичному и удобному в использовании ресурсу", – отметил генеральный директор компаний "Газпром межрегионгаз" и "Газпром газификация" Сергей Густов.

Ввод технологичной газовой котельной в Ханты-Мансийске позволит создать комфортные условия для 1 тыс. 400 учеников гимназии №1 и 460 воспитанников детского сада "Березка".

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А благодаря догазификации и бесплатному подведению сетей до домовладений, социальных учреждений в Югре к газу подключились 1,5 семей. Всего подписано 3,5 тыс. договоров на догазификацию, газовые сети подведены к 2,5 тыс. домовладениям. Открыт сбор заявок от медицинских и образовательных организаций.

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