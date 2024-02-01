В Увате провели выставку картин в отремонтированной школе искусств

| Фото: скриншот видео администрации Уватского района | Фото: скриншот видео администрации Уватского района

Занятия начались в отремонтированной Детской школе искусств Увата. Воспитанники подготовили к этому событию выставку лучших картин. Живопись, хореографию, игру на музыкальных инструментах изучают 500 учеников.

"Здесь проведен капитальный ремонт, включающий внутренние отделочные работы, утепление перекрытия и фасадов, ремонт крыльца с устройством пандуса для маломобильных граждан, инженерных систем и коммуникаций. Также установлена система пожаротушения и оповещения. Для комфортного проведения занятий была проведена внутренняя перепланировка", - рассказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров в своем Telegram-канале.

Он выразил надежду, что комфортные условия помогут школьникам в учебе, а также достичь творческих высот.