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Министр спорта России Олег Матыцин посетит Тюменскую область в марте

Общество, 11:08 15 февраля 2024

Минспорта РФ в Telegram-канале | Фото: Минспорта РФ в Telegram-канале

Приезд министра спорта России Олега Матыцина запланировали в Тюменскую область на начало марта. Об этом сообщил его заместитель Алексей Морозов во время рабочей поездки в регион.

"Олег Матыцин должен был прилететь в два часа ночи 14 февраля, но у него не получилось по производственным причинам. Наметили с губернатором Тюменской области Александром Моором другую дату, решили, что он обязательно посетит регион в первых числах марта", - сообщил заместитель министра России.

Напомним, накануне Алексей Морозов посетил в Тюмени теннисный центр "Лидер", "Тюмень Дзюдо", многофункциональный спортивный центр "Олимпия", строящиеся комплексы. Состоялась поездка в " Жемчужину Сибири" на Спартакиаду сильнейших.

Виктория Макарова

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# Министерство спорта РФ , Олег Матыцин , спортивный центр

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