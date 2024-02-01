Министр спорта России Олег Матыцин посетит Тюменскую область в марте

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Приезд министра спорта России Олега Матыцина запланировали в Тюменскую область на начало марта. Об этом сообщил его заместитель Алексей Морозов во время рабочей поездки в регион.

"Олег Матыцин должен был прилететь в два часа ночи 14 февраля, но у него не получилось по производственным причинам. Наметили с губернатором Тюменской области Александром Моором другую дату, решили, что он обязательно посетит регион в первых числах марта", - сообщил заместитель министра России.

Напомним, накануне Алексей Морозов посетил в Тюмени теннисный центр "Лидер", "Тюмень Дзюдо", многофункциональный спортивный центр "Олимпия", строящиеся комплексы. Состоялась поездка в " Жемчужину Сибири" на Спартакиаду сильнейших.

Виктория Макарова