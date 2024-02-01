Всероссийский форум инвестиционных уполномоченных впервые пройдет в Тюмени

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Всероссийский форум инвестиционных уполномоченных впервые пройдет в Тюмени 24 и 25 апреля 2024 года. Тюменская область поделится опытом, успешными практиками по привлечению инвесторов, сопровождению бизнес-проектов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил гендиректор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.

"Всего таких форумов в стране будет четыре, Тюменской области дано право первой открыть эту серию. Мы соберем инвестиционных уполномоченных для понимания того, что им необходимо для расширения возможностей влияния на инвестиционный, предпринимательский процесс в муниципалитете", - пояснил Пуртов.

Участниками отраслевого мероприятия станут главы, заместители глав по развитию предпринимательства, инвестиций из разных регионов. Также в Тюмень приедут представители Минэкономразвития РФ, губернаторы из других регионов.

Напомним, лучшие практики внедрения муниципального инвестиционного стандарта в Тюменской области обсуждают инвестиционные уполномоченные всех 26 административных центров в Тюмени. Это первый марафон, нацеленный на консолидацию усилий и координацию действий муниципальной, региональной, федеральной власти для решения кейсов по привлечению и закреплению инвесторов в городах и селах.

Практики региона по работе с инвесторами отмечены на федеральном уровне - это инвестиционный профиль каждого муниципального образования, акселерация – обучение по работе с инвесторами. И проектный офис по сопровождению инвесторов, который находится в числе передовых практик агентства "Смартека" АСИ.

Тюменская область входит в топ-3 по формированию инвестиционного климата.

Анжела Лебедева