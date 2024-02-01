В России к эксперименту по созданию электронных дипломов и аттестатов добавили учреждения допобразования

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эксперимент по созданию электронных дипломов и аттестатов расширен, помимо школ, колледжей и вузов в нем будут участвовать учреждения дополнительного образования. И увеличится число его участников, сообщает правительство РФ.

В 2024 году эксперимент охватит федеральные, региональные и частные образовательные организации, в том числе: 277 школ, 260 колледжей, 61 вуз и 225 учреждений допобразования.

С 15 марта по 30 сентября будет отрабатываться механизм формирования цифровых документов об основном и среднем общем образовании, о среднем профессиональном, высшем и дополнительном образовании и практика передачи информации о них на портал госуслуг для размещения в личных кабинетах пользователей. Аттестаты и дипломы сформируют в электронном виде с помощью Единого реестра цифровых документов об образовании, который будет работать в тестовом режиме.

С 1 октября по 31 декабря планируется провести мероприятия по вводу этого реестра в полноценную эксплуатацию.

Отработка механизма создания цифровых дипломов и аттестатов позволит обеспечить полноценную работу суперсервисов "Поступление в вуз онлайн" и "Цифровые документы об образовании онлайн" на портале госуслуг.

При этом цифровые документы не будут иметь юридической силы и не подлежат выдаче выпускникам. После его окончания электронные дипломы и аттестаты будут удалены из системы.