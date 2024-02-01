Водитель иномарки сбил двух пешеходов на тротуаре в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля Mitsubishi сбил двух пешеходов на тротуаре на ул. Ветеранов труда в Тюмени, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

ДТП случилось утром у дома № 34. По предварительным данным, 47-летний автомобилист не справился с управлением, возможно, отвлекся за рулем. Машину вынесло на тротуар, по которому шли двое пешеходов.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

“Ранены мужчины 34-х и 37-ми лет. По предварительной информации, у них – ушибы и другие травмы. Обстоятельства ДТП выясняются”, – сообщили в ГИБДД.