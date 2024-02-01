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Тюменские школьники узнали, как и чем живут бойцы СВО на передовой

Общество, 20:08 16 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Презентация документального фильма "Важная миссия – сохранить память" состоялась в тюменском лицее № 34. В основе киноленты, созданной журналистами газеты "Тюменская область сегодня" – видеозаписи, сделанные бойцами тюменского именного батальона "Ермак", сообщает информационный центр правительства региона.

Фильм увидели ученики 7, 8 и 10 классов тюменского лицея № 34 – бойцы много лет действующего в лицее поискового отряда "Память сердца".

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

"Это фильм о том, что происходит, когда на той или иной территории появляются наши люди. Русскому человеку свойственны такие черты, как обостренное чувство справедливости, стремление помогать ближним, наводить порядок", – отметил директор, главный редактор издания "Тюменская область сегодня" Сергей Шестаков.

Один из героев фильма, военнослужащий батальона "Ермак" с позывным "Ронин", поделился, что выступая перед ребятами, почувствовал тепло и поддержку зрительного зала.

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# презентация , фильм

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