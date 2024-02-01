6 тыс. ипотечных сделок заключили в Тюменской области в январе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

6 тыс. 491 ипотечная сделка зарегистрирована управлением Росреестра по Тюменской области за январь 2024 года. 632 сделки приходятся на "льготную" ипотеку, пишет Мегатюмень.

В рамках программы "Ипотека за 24 часа", разработанной Росреестром совместно с банковским сообществом, договоры с использованием ипотечных средств регистрируются Управлением в течение одного дня.

Отмечается, что доля заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, срок регистрации по которым не превышает 24 часа, составляет 96%.