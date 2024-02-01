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"Морфология улиц" ищет места в Тюмени для новых работ

Общество, 15:37 17 февраля 2024

телеграм-канал Умники и улицы | Фото: телеграм-канал Умники и улицы

Проект "Морфология улиц" ищет локации для новых работ в Тюмени. Подходящие для муралов и инсталляций места могут предложить все желающие.

Для этого нужно прислать организаторам проекта адрес и фото места. Предложить можно любую стену, пространство гаражного кооператива или другую локацию, соответствующую критериям: стена должна быть большой, ровной и чистой. Также локация должна находиться в пределах Тюмени и быть доступной для посещения.

После сбора предложений команда проекта займется согласованием локаций, чтобы к августу 2024 года город украсили работы уличных художников России и других стран, пишет КП-Тюмень.

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