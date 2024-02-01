Драйвером роста тюменской промышленности стали обрабатывающие производства

| Фото: правительство Тюменской области | Фото: правительство Тюменской области

Рост промышленного производства в Тюменской области за 2023 год составил 109,3% к уровню прошлого года. Драйвером стали обрабатывающие производства - 113,8% к уровню 2022 года, сообщает департамент экономики региона.

Значительное влияние на увеличение индекса оказал рост производства кокса и нефтепродуктов – 118,6%. Это стало возможным благодаря росту производства автомобильного бензина в 1,4 раза, топлива дизельного в 1,4 раза, пропана и бутана сжиженных на 3%.

Индекс производства химических веществ и химических продуктов составил 113,4%. Отмечено увеличение объема производства пластмасс в первичных формах на 11,6%.

Рост производства резиновых и пластмассовых изделий – 108,9%. За 2023 год увеличилось производство труб, трубок и шлангов и их фитингов пластмассовых – на 10,3%.

Индекс производства прочей неметаллической минеральной продукции составил 127,1%. Производство материалов и изделий минеральных теплоизоляционных выросло в 1,9 раза, производство блоков и прочих изделий сборных строительных для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня выросло на 7,3%, товарного бетона на 6,3%,

Индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях составил 114,1% к аналогичному периоду 2022 года. Производство лекарственных препаратов за 2023 год выросло в 1,3 раза.