В Тюменской области пьяная мать попросила 16-летнего сына отвезти ее за алкоголем
Происшествия, 14:09 18 февраля 2024
| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области
16-летний подросток повез мать за алкоголем в с. Вагай ночью. Автомобиль ВАЗ 2105, которыми управлял несовершеннолетний, остановили автоинспекторы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Мать-пассажирка пояснила, что она из-за нетрезвого состояния не могла ехать сама и попросила сына свозить ее за алкоголем в придорожное кафе. Подросток привлечен к административной ответственности за езду без водительского удостоверения, его мать - за передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительских прав.
Машина эвакуирована на спецстоянку.