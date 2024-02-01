В Тюменской области пьяная мать попросила 16-летнего сына отвезти ее за алкоголем

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

16-летний подросток повез мать за алкоголем в с. Вагай ночью. Автомобиль ВАЗ 2105, которыми управлял несовершеннолетний, остановили автоинспекторы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Мать-пассажирка пояснила, что она из-за нетрезвого состояния не могла ехать сама и попросила сына свозить ее за алкоголем в придорожное кафе. Подросток привлечен к административной ответственности за езду без водительского удостоверения, его мать - за передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительских прав.

Машина эвакуирована на спецстоянку.